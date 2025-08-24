Üniversiteli Helin evinde ölü bulundu

İç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar'dan (24) haber alamayan yakınları İstanbul'a geldi. Çilingirle girilen evde genç kız yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

