Ankara-Niğde otoyolunda ters yönde araç kullanan sürücü gözaltına alındı
Ankara Valiliği, Ankara-Niğde otoyolunda ters yönde araç kullanan sürücünün gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 19:13, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 19:43
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Niğde otoyolunda Niğde istikametinde ters yönde araç kullanan sürücünün görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında idari işlem yapıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi.