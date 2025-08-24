Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Çocuklar arasında ölüm oyunu
Çocuklar arasında ölüm oyunu
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla

TOGG'un yeni renk seçenekleri Mardin ve Urla oldu Yerli otomobil Togg'un, yeni sedan modeli T10F için iki yeni renk seçeneği belli oldu: Mardin'in badem şekeri tonları ve Urla'nın Ege yeşili.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 19:20, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 19:31
Yazdır

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, ürün gamını renklendirmeye devam ediyor. SUV modelinin ardından Eylül ayında satışa sunulacak olan T10F sedan için iki yeni renk seçeneği duyuruldu. "Mardin" ve "Urla" adını taşıyan bu renkler, markanın hikaye anlatımına kültürel ve bölgesel bir dokunuş kattı.

Mardin rengi, bölgenin meşhur badem şekerinden ilham alınarak sıcak tonlarda tasarlanırken, Urla rengi Ege'nin yeşilinden esinlendi. Bu iki yeni eklemeyle birlikte Togg'un renk kartelası sekiz farklı seçeneğe yükselmiş oldu.

Togg T10F'in Teknik Özellikleri

Yeni sedan model T10F, yalnızca tasarım değil performans açısından da dikkat çekiyor. WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan otomobil, hızlı şarj desteğiyle yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 28 dakikada ulaşabiliyor. 218 beygir gücündeki elektrikli motoruyla 0'dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede çıkan T10F, yüksek performans ve uzun menzili bir arada sunmayı hedefliyor.

Aracın iç tasarımında ise dijitalleşme ön planda. 12,3 inç gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik ek kontrol ekranından oluşan toplam 41,3 inçlik dijital kokpit kullanıcıya sunuluyor. Ayrıca hızlı mobil internet, Wi-Fi erişim noktası ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle donatılan T10F, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber