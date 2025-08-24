Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesine otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 19:33, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 19:44
Bozdağ Mahallesi'nde N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, Hilya Koçyiğit olay yerinde, Bayram Koçyiğit ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Koçyiğit çiftinin hafta sonu Manisa'nın Salihli ilçesinden Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ne motosikletle gezmeye geldikleri kazanın dönüş yolunda olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü N.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.