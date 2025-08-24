Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Bilgisayar tamircisi kadın, mesleği stajyerlere öğretiyor

Gaziantep'te yaşayan 42 yaşındaki Behiye Kaya, kendi imkanlarıyla bilgisayar tamiratını öğrenerek açtığı iş yerinde 2 kız stajyer öğrenciye de mesleği öğretiyor.

24 Ağustos 2025
Bilgisayar tamircisi kadın, mesleği stajyerlere öğretiyor

Yaklaşık 22 yıl önce bir bilgisayar firmasında sekreter olarak işe başlayan Kaya, burada bir müddet çalıştıktan sonra mesleğe ilgi duyarak, başka bilgisayar firmasının teknik servisinde işe girdi.

Burada bilgisayarların ana kartlarını ve devrelerini tamir eden Kaya, bir süre sonra kendi dükkanını açtı.

Kendi ayakları üzerinde durmayı başaran ve azmiyle hemcinslerine örnek olan Kaya, meslek lisesi öğrencilerine staj imkanı sağlayarak onları geleceğe hazırlıyor.

Behiye Kaya, AA muhabirine, bilgisayar firmasında telefonlara bakarak başladığı iş hayatında gelen cihazları teslim aldığını ancak bu işin kendisine göre olmadığını düşünerek teknik servise geçtiğini anlattı.

Bilgisayarları merak ettiğini, bu cihazların ana kartlarına neden elektrik gelmediğiyle ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Kaya, kendi çabasıyla mesleği öğrenmeye çalıştığını ifade etti.

- "Müşteriler genelde çok sıkıntılı işleri bana getirir"

Elektronik malzemelerin tamiratını 22 yıldan beri yaptığını, bilgisayarları, ana kartlarını ve devrelerini tamir ettiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bayi ağırlıklı çalışıyorum. Genellikle bilgisayar firmaları bilgisayarları bana getirir. Firmaların elektronik işlerini ben çözerim. Bu şekilde devam ediyorum. Müşteriden cihazı alıp 'ben yapacağım' dediğimde benim usta olduğuma inanmıyorlardı. Genelde hiç olumsuz tepki almadım. Çevrem tarafından hep takdir edildim. Müşteriler genelde çok sıkıntılı işleri bana getirir. Ben biraz inatçıyım. Yapabilecek bir şey varsa onu mutlaka çözerim. Gerek parça değişimi olsun gerekse de ana kart değişimi olsun mutlaka uğraşır çözerim. Bir cihazdan kolay kolay vazgeçmem. Cihazlara ben milli servet olarak bakıyorum."

- "İleride iyi bir yere gelirsem kadın elektronikçiler yetiştirmek istiyorum"

Kadın olduğu için genelde kız çocuklarını yanında stajyer olarak yetiştirdiğini dile getiren Kaya, stajyerlere bir şeyler öğretmek, onları yetiştirmek kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Yanımdaki stajyerlere lehim yapmayı, vida sökmeyi öğretiyorum. Stajyer ile birlikte çalışıyoruz. Bu zamana kadar çok stajyer yetiştirdim. İleride iyi bir yere gelirsem kadın elektronikçiler yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

- "Yaparsa Behiye hanım yapar dendi"

Müşterilerden Mesut Bozan ise bilgisayarına kahve döküldüğünü, yaptığı araştırmada Behiye Kaya'nın bunu tamir edebileceğini öğrendiğini ifade ederek, "İlk defa şaşırdım. Genellikle bu mesleği erkeklerin yaptığını biliyoruz ayrıca bilgisayarımı nereye götürsem 'yaparsa Behiye hanım yapar' dendi." diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencisi stajyerlerden Mevlide Mercan ise Behiye Kaya'nın yanında stajyerlik yaptığını belirterek, "Şu an birlikteyiz. Ben yanında bilgisayarları öğrenmeye çalışıyorum. Kendisi de bana çok yardımcı oluyor." dedi.

