Ana sayfaHaberler Yaşam

Gelin kayınvalidesine 'ciğer'ini verdi

İleri derece karaciğer yetmezliği teşhisi konulan ve çocuklarıyla kan ile dokuları uyumu bulunmayan 61 yaşındaki Binnaz Kocadal, İzmir'deki bir hastanede gelininden nakledilen dokuyla hayata tutundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 20:48, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 21:09
Gelin kayınvalidesine 'ciğer'ini verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Binnaz Kocadal, 8 ay önce kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti.

Yapılan tetkiklerde ileri derecede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan hastaya doktorlar nakil olması gerektiğini söyledi.

Nakil için organ bekleme listesine alınan Kocadal, bu süreçte İzmir'de bulunan Medical Point Hastanesinde takip edilmeye başlandı.

Sağlık durumu kötüleşen Kocadal için doktorları aile içinden donör aramaya başladı ancak yapılan tetkiklerde çocuklarıyla kan ve doku uyumu tespit edilemedi.

Hastanın 14 yıllık gelini 36 yaşındaki Güler Kocadal ile doku ve kan uyumu tespit edildi.

Kayınvalidesinin sağlığına kavuşması için karaciğer dokusunu vermeye karar veren gelininin bağışı sayesinde Kocadal, 3 hafta önce yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

- "Artık kardeş olduk"

Binnaz Kocadal, AA muhabirine, ileri derecede karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşadığını, ailesinin özellikle de gelininin bu süreçte hep yanında olduğunu söyledi.

Organ bağışlarının azlığı nedeniyle umudunun her geçen gün azaldığını belirten Kocadal, "Gelinim 'anne öyle bir şey varsa ben sana ciğerimin yarısını veririm, sen yaşamazsan bizim halimizi ne olacak' dedi, karaciğerini verdi. Gelinimle ilişkilerim güzel, gelinime teşekkür ederim. Artık kardeş olduk." dedi.

- "Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin"

Gelin Güler Kocadal ise kayınvalidesiyle doku ve kan uyumunun olduğunu öğrendiğinde bir an bile düşünmeden karaciğer dokusunu vermeye karar verdiğini söyledi.

Eşini tanıdığı günden bu yana kayınvalidesiyle arasının çok iyi olduğunu anlatan Kocadal, şunları kaydetti:

"Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin. Çocuklarıma baktı, büyüttü. Bende sağ olsun emeği çoktur. Bundan sonra gelin kaynana değil de kardeş gibi geçiniriz inşallah. Yakın çevremde beni cesaretimden dolayı kutlayanlar oldu. Organ nakli insan hayatında çok önemli, kişilerin varsa imkanları organlarını vermelerini öneririm."

Binnaz Kocadal'ın oğlu Hasan Kocadal ise eşinin bu süreçte çok cesur davrandığını belirterek, "Bir gelinin kayınvalidesine karaciğerini vermesi örnek davranış oldu. Yakın çevrem teşekkür etti. Benim için annem çok kıymetli, mutluyum. Allah eşimden razı olsun, kelimeler yetmiyor." diye konuştu.

Nakil ameliyatına katılan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Zafer Önen de organ naklinin en güzel örneklerinden birini hastanelerinde yaşadıklarını söyledi.

Gelinin kayınvalidesi için karaciğer dokusunu verdiğini anlatan Önen, "Kayınvalidesinin hayatını kurtarabilmek için kendi canından bir parçasını bağışladı. Kayınvalidesinin hayatta tutunmasını sağladı. Her ikisinin de sağlık durumları iyi." dedi.

