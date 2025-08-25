Üniversiteden mevzuata aykırı GYS ilanı!

Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Üniversiteden mevzuata aykırı GYS ilanı!

Çukurova Üniversitesi tarafından ilan edilen Şube Müdürü görevde yükselme sınavında birim bazlı olarak başvuru alınması, mevzuata aykırılık teşkil ediyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 14:00, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 09:54
Yazdır
Üniversiteden mevzuata aykırı GYS ilanı!

Çukurova Üniversitesi tarafından 14 Temmuz 2025 tarihinde, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 12 nci maddesi kapsamında üç adet Şube Müdürü kadrosuna atama yapmak üzere görevde yükselme sınavı ilanı yapılmıştır.

İlgili üniversite tarafından alınan başvurular doğrultusunda; sınava girmesi kesinleşen aday listeleri 18 Ağustos 2025 tarihinde duyurulmuştur.

Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyu incelediğimizde; ilgili Yönetmeliğe aykırı bir hususun olduğu gözümüze çarptı.
Bilindiği üzere, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin BİRİM VE DERECE belirtilmez." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, üniversite tarafından ilan edilen Şube Müdürü kadrolarına başvuruların sadece unvan bazlı olarak alınması gerekirken; birimlere ayrılarak sınava gireceklerin kategorize edilmesi mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Şöyle ki, kesinleşen aday listelerinden de görüleceği üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna sadece 3 başvuru bulunmakta iken, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrosuna ise 26 kişi müracaat etmiştir.

Yazılı sınav sonucunda şöyle bir sonucun yaşanması oldukça muhtemeldir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yazılı sınavda 70 alan birisi Şube Müdürü kadrosuna atanabilir. Ancak, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimi için yazılı sınavdan 90 almış bir Şef başarısız olarak sayılabilecektir.

Böyle bir durumun yargıya gitmesi halinde de görevde yükselme sınavı bütünüyle iptal edilme sonucuyla karşı karşıya kalacaktır.

Bu nedenle, henüz daha yolun başında olunan bir dönemde Çukurova Üniversitesi tarafından görevde yükselme sınavının ilgili Yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere birim belirtilmeksizin başvuruların değerlendirilmesi ve adayların tümünün aynı sınavda değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber