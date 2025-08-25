Üniversiteden mevzuata aykırı GYS ilanı!

Çukurova Üniversitesi tarafından 14 Temmuz 2025 tarihinde, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 12 nci maddesi kapsamında üç adet Şube Müdürü kadrosuna atama yapmak üzere görevde yükselme sınavı ilanı yapılmıştır.



İlgili üniversite tarafından alınan başvurular doğrultusunda; sınava girmesi kesinleşen aday listeleri 18 Ağustos 2025 tarihinde duyurulmuştur.



Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyu incelediğimizde; ilgili Yönetmeliğe aykırı bir hususun olduğu gözümüze çarptı.

Bilindiği üzere, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 11 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin BİRİM VE DERECE belirtilmez." hükmü bulunmaktadır.



Buna göre, üniversite tarafından ilan edilen Şube Müdürü kadrolarına başvuruların sadece unvan bazlı olarak alınması gerekirken; birimlere ayrılarak sınava gireceklerin kategorize edilmesi mevzuata açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Şöyle ki, kesinleşen aday listelerinden de görüleceği üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosuna sadece 3 başvuru bulunmakta iken, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kadrosuna ise 26 kişi müracaat etmiştir.



Yazılı sınav sonucunda şöyle bir sonucun yaşanması oldukça muhtemeldir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yazılı sınavda 70 alan birisi Şube Müdürü kadrosuna atanabilir. Ancak, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı birimi için yazılı sınavdan 90 almış bir Şef başarısız olarak sayılabilecektir.

Böyle bir durumun yargıya gitmesi halinde de görevde yükselme sınavı bütünüyle iptal edilme sonucuyla karşı karşıya kalacaktır.



Bu nedenle, henüz daha yolun başında olunan bir dönemde Çukurova Üniversitesi tarafından görevde yükselme sınavının ilgili Yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere birim belirtilmeksizin başvuruların değerlendirilmesi ve adayların tümünün aynı sınavda değerlendirilmesi gerekmektedir.

