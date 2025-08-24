Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı

Düzce Valiliği, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin 18 maddelik ve tepki çeken okul kuralları listesiyle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı

Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için 18 maddelik "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla okul kuralları hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kuralların yanı sıra erkek ve kız çocukları arasında ayrımcılığa neden olacak kurallara da 18 maddelik listede yer verildi.

Kamuoyuna yansıyan 18 maddelik listeye ilişkin Düzce Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."

