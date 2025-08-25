Marmara Adası'nda orman yangını: Müdahale sürüyor

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

