Marmara Adası'nda orman yangını: Müdahale sürüyor
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor.
25 Ağustos 2025
Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.
Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.