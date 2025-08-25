Memur zammı bu hafta belli olacak

Memur zammında takvim işliyor. 11 hizmet kolunda uzlaşı sağlandı.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin zam oranı ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararının ardından belli olacak.

Hükümet son teklifinde memura 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermişti. 2027 yılı için sunulan teklif ise yüzde 4 artı 4 oldu. Ayrıca taban aylığa bin liralık artış için ek teklifte bulunuldu.

Hakem Kurulu oy çokluğuyla karar alacak

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor.

Kurul kararını aldıktan sonra taraflara bunu yazılı olarak bildirecek. Hakem Kurulu'nun vereceği karar bağlayıcı ve kesin hükmünde olacak. Memur ve emeklisine uygulanacak zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Elde edilecek kazanımlar milyonlarca kişiyi etkileyecek. Süreç sonunda memur ve emeklisinin 2026-2027 kazanımları belli olacak.