Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi

Zorunlu trafik sigortasında sigorta yenileme, yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara ilişkin basamak işlemleri yeniden düzenlendi. Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelge kapsamında yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyeceklere yönelik bir dizi değişiklik yapıldı. Bu düzenlemeler, hem hasarsız sürücülerin haklarını korumayı hem de sistemdeki adaletsizlikleri gidermeyi amaçlıyor. Özellikle yeni araç alacaklar ve poliçesini erken yenileyenler için önemli değişiklikler getirildi.

Araç Alacakları İlgilendiren Düzenleme

Aracını satmadan yeni araç alanlar, daha önce trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlıyordu. Bu durumda, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Kaza yapan sürücüler ise 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı, elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örneğin, 8'inci basamaktayken yeni bir araç daha aldığınızda, alacağınız araç için yapacağınız trafik sigortası 8'inci basamaktan başlayacak. Ancak 1'inci basamakta bulunan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları araç 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak.

Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için kural değişmedi ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler.

Poliçesini Erken Yenileyenler Dikkat

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler, yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa şu anki uygulamada basamakları değişmiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

Yeni Düzenleme Hasarsız Sürücüleri Koruyor

Yeni düzenlemeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken, hasarlı sürücülere verilen haklar da geri alınmış oldu. Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.