İstanbul'da haraç almak için iş yeri kurşunladılar: 3 gözaltı
Beyoğlu'nda haraç almak için bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerini kurşunladıkları anları güvenlik kameralarına yansırken çok sayıda kurşunun çevrede bulunan otomobillere ve yakındaki bir iş yerinin camına isabet ettiği öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yeri kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kurşunlandı.
Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu iş yerine kurşun isabet etmezken, mermiler park halindeki 2 otomobille, yakındaki başka bir iş yerinin camına isabet etti.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Olay yerinde 14 adet 9 mm çapında kovanla, 1 adet mermi bulundu.
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameralarının izini süren polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olaya karışanlardan 20 yaşındaki O.M.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.
Beyoğlu ve Şişli'de 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda S.A. ile D.Y. ve E.M. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.M. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.