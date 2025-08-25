Erdoğan: Malazgirt Ruhu Gelecek Nesillere Aktarılmalı

Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 11:45, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 11:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi'nin, Türk milletinin kaderini tayin eden ve tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu zaferle birlikte Türk milletinin, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koyduğunu ve bin yıldır süregelen köklü varlığının temelini attığını vurguladı.

Malazgirt Ruhunun Önemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak"
  • Malazgirt Zaferi'nin sadece bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü ve merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıç olduğunu belirtti.
  • Bugün en önemli görevin, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.
  • Malazgirt'in sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı'nda Güçlü Adımlar

Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak, Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliği her daim muhafaza etmek ve milleti çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadı rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını ifade etti.

