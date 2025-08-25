Duran: Üniversite hayali gerçekleşen gençlerimizi tebrik ediyorum

Üniversite hayali gerçekleşen gençlerimizi tebrik ediyor, yeni bir başlangıca hazırlanan kardeşlerimize azim ve gayretle başarılar diliyorum. "

Üniversite hayali gerçekleşen gençleri tebrik eden Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

