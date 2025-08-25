Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Beşiktaş, El Bilal Toure Transferini Resmen Açıkladı

Beşiktaş, Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi transfer etti. Siyah-beyazlılar ayrıca Juventuslu stoper Tiago Djalo ile de görüşüyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 13:11, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 13:11
Beşiktaş, Süper Lig'e Eyüpspor galibiyetiyle başlarken, transferde de önemli adımlar atmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham'ın ardından ikinci bir golcü transferi olarak Atalanta'nın forveti El Bilal Toure'yi kadrosuna kattı. Ayrıca, stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus'un savunmacısı ile görüşmelerde sona yaklaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği dikkat çekiyor.

El Bilal Toure Transferi

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Malili futbolcunun bugün saat 14.45'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı duyuruldu.

El Bilal Toure'nin Geçen Sezonki Performansı

  • Stuttgart'ta kiralık olarak forma giydi.
  • 17 maçta 3 gol attı.
  • 1 asist yaptı.

Stoper Transferinde Son Durum

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Juventus forması giyen stoper Tiago Djalo, Beşiktaş'a bonservisiyle transfer olmaya çok yakın. Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık geçiren Djalo, 17 maça çıktı ve 2 gollük katkıda bulundu.


