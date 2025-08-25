Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta vatandaşlara seslendi. 'Terörsüz Türkiye' hedefini vurguladı ve birlik çağrısı yaptı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 13:40, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 14:28
Yazdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Bitlis'e giden Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı'nda vatandaşlara seslendi ve birlik, beraberlik ile terörsüz bir Türkiye vurgusu yaptı. "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun giriş kapısı olan bu kadim bölgeden tüm vatandaşlara selamlarını iletti. Erdoğan, Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, Ahlat'taki eserlerin bin yıllık mevcudiyetimizin şahidi olduğunu belirtti. Şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, vatanı ebed müddet yaşatma ve müdafaa etme kararlılığını yineledi.

Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • Ahlat'ta ilim ve ferasetin buluştuğu, sanat ve zanaatin edep ve ahlakla süslendiği vurgulandı.
  • Şehitlerin emaneti olan vatanı koruma ve yaşatma sözü verildi.
  • Mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara ise korku veren birliğin korunacağı belirtildi.
  • Türk, Kürt ve Arap birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı.
  • Tüm saldırıların birlikte püskürtüleceği ifade edildi.

'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bırakacaklarını belirten Erdoğan, bu asrın Türkiye Yüzyılı olarak tarihe geçeceğini söyledi. Kimsenin oyununa gelmeyeceklerini ve tuzaklara düşmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Son düzlükte olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, şehit ve gazilerin emanetini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber