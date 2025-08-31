2008 Öncesi Esnaf, 2008 Sonrası Memur Olan Engellilik Şartlarında Nasıl Emekli Olur?

Soru : 17.9.2010 dan beri MEB de %40 Engelli Memur olarak görev yapmaktayım Lise mezunuyum derece/kademe 7/3 ayrıca 07.11.1989 Bağkur girişim ve 900 gün primim var bu şartlarda ne zaman emekli olurum ve ne kadar emekli maaşı alırım

Detaylar/Değerlendirmeler:

2008 yılı Ekim ayı itibariyle ilk defa memur olanlar, 5510 sayılı Kanun kapsamına girerler ve emeklilik şartlarında bu kanun kuralları uygulanır.

Engelli memurlar için 5510 sayılı Kanunda aranılan koşullar;

1- Çalışma gücünün en az % 60'ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiğinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen memur malul sayılmaktadır.

2- Ancak, memur olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün % 60'ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, malullük aylığından yararlanamıyor.

Malullük aylığından yararlanamayan memurlar en az onbeş yıldan beri sigortalı olursa ve bu sure içerisinde en az 3960 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olursa yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

3- Ayrıca, sağlık kurulu raporlarını inceleme mercii olan Sosyal Güvenlik Kurulu sağlık kurulu, raporları inceleyip çalışma gücündeki kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğunu tespit ederse, kişilerin en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

- % 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit etmesi halinde de kişilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaları mümkün olmaktadır.

4- Yaşlılık aylığı için bir yaş koşulu bulunmamaktadır.

5- Engelli memurlara engelli aylığı şeklinde değil de, yaşlılık aylığı şeklinde aylık bağlanmaktadır.

6- Prim ödeme sayılarında sigortalı, bağ-kurlu ve memurluk hizmetlerinin tamamı dikkate alınmaktadır.

7- Sigortalı çalışmaları olup ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra engelli olarak 657 sayılı Kanun kapsamında memur olarak göreve başlayanlar 5510' a tabi olurlar, 5510 kurallarına göre de engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz;

- 7/11/1989 Bağ-Kur girişinize göre ve % 40 engellilik oranınız esas alındığında yukarıda belirttiğimiz "% 40 ila % 49 arasında olduğunu tespit etmesi halinde de kişilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığına hak kazanmaları mümkün olmaktadır." kısmına girdiğinizi, dolayısıyla verdiğiniz bilgiler ışığında 18 yıl sigortalılık sürenizi karşıladığınızı ve bugün için de 4680 gün hizmetinizi de tamamladığınızı anladığımızdan istediğiniz zaman engelliliğinize istinaden emeklilik talebinde bulunabileceğinizi, bu kapsamda yaşlılık aylığınızın bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz. Bunun için de öncelikli olarak Kurumunuza müracaat etmenizi ve Kurumunuzun da SGK ile yapılacak yazışma neticesini beklemeniz gerektiğini de ayrıca belirtmek isteriz.

Emekli aylıklarının hesaplanması konusunda genel olarak yaptığımız değerlendirmelerimiz için, https://www.memurlar.net/haber/1122234/

Adresimiz ziyaret edilebilir. Yani, tutarın ne olacağı konusunda SGK dan bilgi almanızda fayda olacağını değerlendirmekteyiz.



