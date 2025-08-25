15 yaşındaki Büşra, inşaatta ölü bulundu!

Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

15 yaşındaki Büşra, inşaatta ölü bulundu!

Samsun'da bir inşaatın önünde vatandaşlar tarafından ceset bulundu. Cesedin, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 14:39, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 15:43
Yazdır
15 yaşındaki Büşra, inşaatta ölü bulundu!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde sabah saat 06.30 sıralarında vatandaşlar 4 katlı inşaat halindeki binanın önünde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gördü.

KAYIP KIZIN CESEDİ ÇIKTI

Vatandaşlar hemen telefona sarılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada yerde yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve ailesinin dün akşam polise kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki Büşra Nur Taşkın olduğu tespit edildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

Kız çocuğunun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber