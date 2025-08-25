Köpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu

Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kabine bugün Ahlat'ta toplanacak: İşte gündem maddeleri
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Köpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Esma Kiriş, kızının cins köpeğini gezdirirken kangal cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda Esma Kiriş sırtından, kızının köpeği ise karnından yaralandı. Kiriş, olayla ilgili şikayette bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 15:05, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 15:43
Yazdır
Köpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu

Denizli'den kızını görmek için Ankara'ya gelen aile danışmanı Esma Kiriş, geçen hafta kızının Chihuahua (şivava) cinsi köpeği 'Bihter'i gezdirirken, evlerinin arka sokağında oturan F.S.'ye ait 2 Kangal'ın saldırısına uğradı. Kangal köpekleri önce küçük köpek Bihter'e, ardından da onu kucağına alan Kiriş'e saldırdı. Bu sırada dışarı çıkan F.S. ise elindeki sopa ile köpeklerine vurarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak daha da hırçınlaşan köpekler, Esma Kiriş'i sırtından, küçük köpeği ise karnının sağ tarafından ısırarak yaraladı. Esma Kiriş, köpeğiyle birlikte, sokaktan geçen bir vatandaşın aracına sığınarak kurtuldu.

"Sahibi vurunca köpek daha da hırçınlaştı"

Kiriş, Kangal köpeklerinin tasmasız ve kontrolsüz şekilde sokağa salındığını ifade ederek, 'Kızım çalıştığı için önceden olduğu gibi köpeğini gezdirmeye çıkardım. Evimizin bir sokak arkasında köpeğimizi gezdirirken iki köpeğin saldırısına uğradık. Ben dönüyorum, köpekler dönüyor. Bir tanesi köpeğimizi sırtından yakaladı. O yakalayınca köpeğin sahibi kadın değnekle kendi köpeğine vurmaya başladı. Köpek daha da hırçınlaştı. Köpek ısırmayı bırakır bırakmaz uzaklaşmaya çalıştım ama ikisi de dibimdeler hala. O arada bir araba geldi, araca bindim, sağ olsun evime bıraktılar. Sonra baktım her yerim kan olmuş. Köpeğin sırtından, kaburga kısmından avuç içim kadar et kopardılar. Her yer o kadar kan olmuştu ki bir türlü olaya engel olamadım, kurtaramadım köpeğimi. Ben de eve geldiğimde sırtımda çizikler vardı, hafif kanamış ama fark etmemişim' diye konuştu.

"Köpeğimize 6-7 tane dikiş atıldı"

Olaydan hemen sonra kızı ile veterinere gittiklerini ifade eden Kiriş, 'Veteriner köpeğimize krem sürdü, sargı beziyle bağladı. Akşam olduğu için veteriner tekti; kızım da köpeğimizi tutmaya çalışırken baygınlık geçirdi. Eve geldiğimizde sargı düştü, kanama devam etti. Ertesi gün başka bir veterinere götürdük ve 6-7 tane dikiş attılar. Sonra ben de muayene oldum. Doktor kuduz aşısı başlattı, tetanos aşısı yaptı. Ama o günden beri ne köpeğimiz uyuyabiliyor ne biz uyuyabiliyoruz. Köpeğimize bir de ilaç sürülmesi gerekiyor, solüsyonları var ama hiçbir şekilde kendine müdahale ettirmiyor. Ya banyoda gizleniyor ya yatağın altına girip gizleniyor. Psikolojisi bozuldu. O hayvanlara da diyecek bir şeyim yok, onlar da hayvan sonuçta. Ama sahibi elinde değnekle geziyor; demek ki kontrol edilmesi gereken köpekler bunlar. O zaman niye tasmasız çıkarıyorsun? Isırık az daha derine gitseymiş akciğerini söndürürmüş, daha da kötü olabilirmiş. Aynı yerde bir çocuk da olabilirdi, köpeğimiz ölebilirdi. Ben de ölebilirdim. Normalde 'Kangal köpeği de usludur' derler ama demek ki bunlar dövülerek mi yetişiyor, nasıl bir eğitim veriliyor? Şikayette bulunduk. Kendi sağlık raporumu da ekledim. Karşı taraf pişkince 'Hanımefendi köpeğini kucağına kaldırınca benimkiler av olarak görmüştür' demiş. Demek ki senin köpeklerinin böyle yoldan geçeni, küçük hayvanı veya insanı av olarak görme riski var; o zaman bu ihtimale göre davranacaksın. İnşallah cezai yaptırım uygulanır' ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber