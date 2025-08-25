Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Eğitim

YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Yurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

25 Ağustos 2025 15:33
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği YKS tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025 TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.

Sınavda elde ettiği üstün başarıyla Türkiye birincisi olan ve daha önce İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyen Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.

