MEB, 2. İl dışı duyurusunu yayımladı
Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (2025-2) yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 17:10, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 17:13
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenler, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapabilecek.
Kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeleri, yaz döneminde ikinci kez yapılacak.
Bu kapsamda başvurular, 3-5 Eylül tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Atama işlemleri 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ilişik kesme işlemleri ise 8 Eylül'de yapılacak.
Atama işlemi, başvurunun son günü olan 5 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirileceğinden başvuru ekranı 5 Eylül'de Saat 13.00' da kapanacak.
