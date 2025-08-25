Dolar 41 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,0120 41,0130 40,9940 40,9950 Avro 47,6460 47,6470 47,9980 47,9990 Sterlin 55,1750 55,1850 55,4080 55,4180 İsviçre frangı 50,7890 50,7990 51,1310 51,1410 ANKARA ABD Doları 40,9820 41,0620 40,9640 41,0440 Avro 47,6060 47,6860 47,9580 48,0380 Sterlin 55,1150 55,3250 55,3480 55,5580