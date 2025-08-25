Dolar 41 TL'nin altına geriledi
Güne düşüşle başlayan dolar, 41 TL'nin altına gerileyerek, günü 40,99 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 17:24, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,0120
|41,0130
|40,9940
|40,9950
|Avro
|47,6460
|47,6470
|47,9980
|47,9990
|Sterlin
|55,1750
|55,1850
|55,4080
|55,4180
|İsviçre frangı
|50,7890
|50,7990
|51,1310
|51,1410
|ANKARA
|ABD Doları
|40,9820
|41,0620
|40,9640
|41,0440
|Avro
|47,6060
|47,6860
|47,9580
|48,0380
|Sterlin
|55,1150
|55,3250
|55,3480
|55,5580