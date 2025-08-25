İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölü

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nasır Hastanesinin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığını kaydetti.