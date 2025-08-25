İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölü

Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 17:42, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 17:43
Yazdır
İsrail, Gazze'de hastaneye saldırdı: 5'i gazeteci 20 ölü

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nasır Hastanesinin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun önce hastanenin 4. katını vurduğu, ikinci saldırının ise ilk yardım ekiplerinin ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı sırada gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırıda, Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber