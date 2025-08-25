YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da yükseköğretime erişim talebine etkin ve kapsayıcı bir şekilde cevap vermek adına son yıllarda izledikleri politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yükseköğretime erişim talebini, kamu ve özel sektörün istihdam hedeflerini, mesleki eğitim ile dijital teknolojiler ve yapay zeka başta olmak üzere geleceğin mesleklerini ve stratejik alanlarını dikkate alarak yeni programlar açmaya ve mevcut bazı programları dönüştürmeye devam ettiklerini vurgulayan Özvar, "Tercih sonuçları, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirlediğimiz yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin ciddi bir karşılık bulduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Belirledikleri hedeflere ulaşmak için ülkedeki bütün sektörlerin beklentilerini de dikkate alarak yeni stratejiler geliştirdiklerini belirten Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışla, meslek yüksekokullarımızın eğitim-öğretim kalitesini yükseltmeye, altyapılarını geliştirmeye ve staj imkanlarını artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Temel hedefimiz, meslek yüksekokullarını istihdama katılma imkanlarını artırmak suretiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bu yöndeki çalışmalarımızın ve attığımız adımların gençlerimiz tarafından yakından takip edildiğini meslek yüksekokullarına 2024 ve 2025 tercih dönemlerinde gösterilen büyük teveccühten anlıyoruz. Ortaya çıkan tablo, Yükseköğretim Kurulunun süreçleri çok doğru bir şekilde okuduğunu ve izlediği politikaların başarılı neticeler verdiğini göstermesi bakımından memnuniyet vericidir. Meslek yüksekokullarına yönelik yeni projeler geliştirmeye ve bu okullarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

- Yeni programlar yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Özvar, sonuçların adaylar, aileleri ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek, üniversiteye yerleşme hakkı kazanan bütün adayları tebrik etti.

Yerleşme hakkı kazanamayan adaylara da gelecekleri için en uygun planlamayı yapmaları ve bunu gerçekleştirmek adına şimdiden çalışmaya başlamaları tavsiyesinde bulunan Özvar, sınav takviminin başlangıcından bugüne kadar tüm süreçlerin büyük bir başarıyla ve güven ortamında yürütülmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bu yıl ilk kez açılan 27 programın devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamının dolduğunu, YÖK'ün geçen yıldan itibaren üzerinde en fazla yoğunlaştığı konuların başında yapay zeka, büyük veri ve bilişim tabanlı yeni programların kurgulanmasının geldiğini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"2024'te ilk defa öğrenci alan 20 üniversitedeki 72 yapay zeka ve dijital tabanlı program, adaylardan yoğun ilgi görmüş, programların tümü yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşmıştı. Kapsamlı değerlendirmeler ve çalışmalar neticesinde 2025 yılında bu programların sayısı daha da arttı, 100'ün üzerinde üniversitede yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve dijital teknolojiler temelli lisans ve ön lisans programları açtık.

Geçtiğimiz yıl açılan ve bu yıl sayıları artırılan programların yanında yeşil dönüşüm odaklı enerji verimliliği, karbon yönetimi, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlara yönelik programlar, tarımda dijital teknolojiler, hassas tarım ve tarımsal robotlara yönelik programlar, sağlıkta dijital altyapı, uzaktan sağlık hizmetleri ve tıbbi veri işleme gibi alanlara odaklanan 3'ü lisans ve 24'ü ön lisans 27 yeni program bu yıl ilk kez adayların tercihine sunulmuştu. Hem bugünün hem de geleceğin iş gücü piyasasında kritik bir rol oynayacak bu yeni programların tamamı, 2025-YKS'de devlet üniversitelerinde yüzde 100 doluluk oranıyla tercih edildi."

- Tercih yapma hakkına sahip olup herhangi bir tercih yapmayanların oranı yüzde 40

Özvar, 2025-YKS sonuçlarına göre, tercih yapma hakkına sahip oldukları halde herhangi bir tercih yapmayanların oranının tüm adaylarda yüzde 40, son sınıf öğrencilerinde ise yüzde 50'nin üzerinde olduğunu bildirerek, "Bu durum, son sınıf öğrencileri arasında istedikleri bir programa yerleşebilmek için bir yıl daha hazırlanma eğiliminin daha güçlü olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, proaktif bir vizyonla stratejik alanlardaki küresel değişim ve dönüşümün merkezinde yer alma hedeflerini aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Özvar, bugüne kadar ulaştıkları başarıların ise ülke ve yükseköğretim sistemi için geleceğe dair güçlü bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

- "Boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır"

YÖK Başkanı Özvar, tercih sürecinin ardından artık üniversitelerde kayıt dönemine girileceğine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir programa yerleşme başarısı gösteren bütün adaylarımızı, kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum. Üniversite hayatı, fevkalade kıymetli bir diplomayla birlikte gençlerimize kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal anlamda benzersiz ufuklar açan bir tecrübe sunmaktadır. Bu nedenle, böylesine rekabetçi bir süreç sonunda elde edilen bu fırsat mutlaka değerlendirilmelidir. Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum."