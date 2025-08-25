Göbek atarak ayakkabı çaldılar
Adana'da bir apartmana hırsızlık için giren şahıslar, göbek atarak ayakkabı çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 17:58, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 19:38
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimlikleri tespit edilemeyen 2 genç, bir apartmana girdi. Evin önündeki ayakkabıları gören şahıslar, göbek attı. Ardından gençler ayakkabıları inceledikten sonra alıp kaçtı. Bu anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.