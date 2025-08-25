Rekabet Kurulundan iki çimento şirketine soruşturma

Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Rekabet Kurulundan iki çimento şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, Ordu ve çevre illerinde çimento üretimi ile satışı pazarına yönelik bölge/müşteri kısıtlaması uygulamak, yeniden satış fiyatını tespit etmek ve bayileri arasındaki kartele iştirak etmek gibi nedenlerle AKÇANSA ve KAVÇİM çimentoya soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 19:05, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 19:38
Yazdır
Rekabet Kurulundan iki çimento şirketine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ordu ve çevre illerinde çimento üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren Adoçim Çimento Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (AKÇANSA), Aşkale Çimento Sanayii Türk AŞ, Kavçim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ (KAVÇİM), Oyak Çimento Fabrikaları AŞ ve Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma neticesinde, AKÇANSA ve KAVÇİM'e soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında, AKÇANSA bakımından bölge/müşteri kısıtlaması uygulamak ve yeniden satış fiyatını tespit etmek, KAVÇİM bakımından ise yeniden satış fiyatını tespit etmek ve bayileri arasında kurulan kartele iştirak etmek suretiyle ilgili kanunun ihlal edildiği iddiaları inceleniyor.

Ayrıca KAVÇİM bayileri olan Acar Taahhüt İşleri İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Cesurlar Grup Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Doyaroğlu Mühendislik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin fiyat tespiti, işçi ücretlerinin tespiti ve bölge/müşteri paylaşımına ilişkin bir anlaşma içinde oldukları iddialarıyla yürütülen soruşturmaya taraf olarak eklenmesi kararlaştırıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber