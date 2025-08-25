Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın anneannesi Eşe Adamhasan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Eşe Adamhasan'ın öldüğünü tespit etti. Adamhasan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalanması çalışması başlattı.