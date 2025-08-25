'Adınız FETÖ'ye karıştı' yalanıyla vurgun yapan 6 şüpheli tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak dolandıran şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen geniş çaplı incelemeler neticesinde dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, 'FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başınız belada' diyerek ağlarına düşürdüğü ve bu yöntemle dolandırdığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık olayında yaklaşık 15 milyon TL gelir elde ettikleri tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışma süresinde ise yaklaşık 1 milyon TL'lik dolandırıcılık önlendi. Polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen M.A., H.Ç., M.Y., M.Ş., M.K. ve F.İ. isimli 6 şüpheli, İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı, 50 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesine sevk edildi.

Operasyonun ardından Çorum'a getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.