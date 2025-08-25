Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor

AK Parti'li Korkmaz'ın, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MAKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne birincilikle yerleştiği öğrenildi.

2 dönem rektörlüğünü yaptığı ve 8 yıl boyunca yönettiği üniversiteye bu kez öğrenci olarak dönecek Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitimin yaşının olmadığını belirten Korkmaz, "Genç kardeşlerimle aynı sıralarda buluşmak benim için bambaşka bir heyecan. Bugün sadece kendi adıma değil, üniversite hayatına adım atan tüm evlatlarımız adına da gurur duyuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, Burdur'umuzun gururu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini tercih eden gençlerimize de şimdiden hoş geldiniz diyorum." değerlendirmesinde bulundu.