Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 22:48, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 23:28
Kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında, iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Mahmut Eyser (28) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi silahla vurularak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eyser kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin kavgaya karışanların tespitine ilişkin çalışması sürüyor.