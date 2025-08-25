Komisyon, eski TBMM başkanları ile baro başkanlarını dinleyecek

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Kurtulmuş'un başkanlığında 27 ve 28 Ağustos'ta TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

Komisyon, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 6. toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanlarını dinleyecek.

Komisyonun 28 Ağustos Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak 7. toplantısında ise eski TBMM başkanlarının sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak. Toplantının birinci oturumunda Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, ikinci oturumunda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek.