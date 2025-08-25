İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu

İsveç'in NATO üyelik sürecinde kritik bir güvenlik zafiyeti yaşandığı ortaya çıktı.

İsveç merkezli Dagens Nyheter'in (DN) haberine göre, Kasım 2022'de Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından hükümete ait gizli belgeler Stockholm Arlanda Havalimanı'nda unutuldu.

Habere göre, Kristersson'un Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, Arlanda'daki bir tuvalette bırakıldı. Dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakerelerine ilişkin hassas bilgiler içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Böylece belgeler, bir süreliğine yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Dosyanın ne kadar süre kayıp olduğu ise bilinmiyor.

HÜKÜMETTEN "HASSAS BİLGİ DEĞİL" AÇIKLAMASI

Regeringskansliet (Başbakanlık) olayı doğrularken, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada "güvenlik sınıfına giren bilgiler" bulunmadığını, bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını açıkladı. Ancak İsveç medyası, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiği ve hassas nitelikte olduğunu ortaya çıkardı.

Söz konusu dosyanın, yurt dışı seyahatlerde bakan ve başbakan için hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, içinde genellikle arka plan notları ve konuşma başlıklarının bulunduğu belirtildi. Olayda unutulan klasörün, Kristersson'un asıl dosyasının değil, bir kopyasının olduğu ifade edildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Vansterpartiet (Sol Parti), gelişmenin kabul edilemez olduğunu belirterek Başbakan Ulf Kristersson'u Anayasa Komitesi'ne şikayet etti.

Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, İsveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle de bu hükümetin daha önce de gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemine işaret ediyor" dedi.

NATO SÜRECİNDE YAŞANDI

Olay, İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin en kritik döneminde meydana geldi. Stockholm yönetimi, Türkiye'nin onayını almak için yoğun diplomatik temaslarda bulunurken, böyle bir güvenlik açığının yaşanması sürecin hassasiyetini daha da artırdı.