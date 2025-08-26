Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden çöp ithalatı yaptığı iddialarına açıklık getirdi. Bakan Kurum, yalnızca geri dönüşüm amaçlı atık ithalatı yapıldığını, yakma ve bertaraf için atık ithal edilmesinin ise kesinlikle yasak olduğunu belirtti. Türkiye'de atık yönetimi süreçlerinin titizlikle denetlendiğini vurgulayan Kurum, ülkeye girişine izin verilen atıkların ve ülke içindeki diğer atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ortaya çıkan bakiye atıkların işlenmesine kadar olan tüm süreçlerin sürekli olarak izlendiğini ifade etti.

Atık Yönetiminde Sıkı Denetim

Bakan Kurum, liman gümrük sahasından giren plastik atıkların Mobil Araç Takip Sistemi (MoTAT) ile tesislere kadar takip edildiğini açıkladı. Ayrıca, atık ithalatında kota uygulandığını ve ithalatı uygun görülmeyen atıklara kesinlikle onay verilmediğini belirtti.

Denetimler ve Uygulanan Cezalar

Ocak 2021 'den bu yana tesislere yönelik 31 bin 976 denetim gerçekleştirildi.

para cezası uygulandı. 256 tesis durduruldu.

Bakan Kurum, atık bertaraf ve geri dönüşüm tesislerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve çevreyi koruma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.



