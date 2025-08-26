500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri

Mevduat faizlerinde haftalardır süren gerileme, son dönemde hız kesmiş durumda. Bankalarda en yüksek mevduat oranı %45,00 seviyesinde sabitlenirken, önümüzdeki aylarda TCMB'nin politika faizinde indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları ve eylül ayının ilk haftasında açıklanacak veriler, faiz oranlarının geleceği açısından belirleyici olacak. Temmuz ayında yapılan 300 baz puanlık indirim sonrası yeni faiz indirimi beklentileri, mevduat getirilerinin de düşmesine yol açtı. Bankalarda mevduat oranları son bir yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Mevduat Faizlerinde Beklentiler ve Uzman Görüşleri

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonunda enflasyonun %28,5-29,5 aralığında olabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın yılın kalanında 800 baz puanlık bir faiz indirimi için alanı olduğunu belirten Aran, politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine kadar inebileceğini ve 6 puanlık reel faizle yeni yıla girilebileceğini ifade etti. Bu süreçte rezervlerdeki artış ve sanayideki daralma gibi gelişmelerin de önemli olduğu vurgulandı.

Bankalardaki En Yüksek Mevduat Faiz Oranları

Akbank: %45,00

%45,00 Denizbank: %45,00

%45,00 Vakıfbank: %44,50

%44,50 Ziraat Bankası: %44,00

%44,00 Getir Finans: %44,00

%44,00 Yapı Kredi: %43,50

%43,50 Alternatif Bank: %43,50

%43,50 Odea Bank: %42,50

%42,50 ING Bank: %41,50

%41,50 TEB: %41,50

(Bankaların sitelerinde ilan edilen oranlardır. Güncel rakamlar değişiklik gösterebilir.)

Mevduat Tutarlarına Göre Aylık Faiz Getirileri

500 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

Mevduat Tutarı: 500 bin TL

500 bin TL Mevduat Oranı: %45,00

%45,00 Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Net Getiri: 16 bin 274 TL

750 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi

Mevduat Tutarı: 750 bin TL

750 bin TL Mevduat Oranı: %45,00

%45,00 Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Net Getiri: 24 bin 411 TL

1 Milyon TL'nin Aylık Faiz Getirisi

Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

1 milyon TL Mevduat Oranı: %45,00

%45,00 Mevduat Vadesi: 32 gün

32 gün Net Getiri: 32 bin 548 TL



