Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
Ana sayfaHaberler Dünya

Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz

İsrail'in Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda muhabirleri hayatını kaybeden uluslararası haber ajansları Reuters ve The Associated Press'ten (AP) yapılan ortak açıklamada, uluslararası hukuk kapsamında korunan bir hastanede gazetecilerin öldürülmesine duyulan öfke paylaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 08:27, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 08:28
Yazdır
Reuters ve AP: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinden dolayı öfkeliyiz

İngiliz haber ajansı Reuters Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni ile AP Genel Yayın Yönetmeni Julie Pace, Gazze'de 5 gazetecinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hükümet Basın Ofisi Direktörü Nitzan Chen'e hitaben ortak bir açıklama kaleme aldı.

Açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin tam bir açıklama beklendiği belirtilerek, bu saldırıda hayatını kaybeden gazetecilerden Hüsam el-Mısri'nin Reuters'a, Meryem Ebu Dekka ve Muaz Ebu Taha'nın ise hem AP hem de Reuters'a çalıştığı aktarıldı.

Saldırıda Reuters foto muhabiri Hatem Khaled'in de yaralandığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası hukuk kapsamında korunan bir yer olan hastanede, bağımsız gazetecilerin de kurbanlar arasında yer almasından dolayı öfkeliyiz. Bu gazeteciler, profesyonel olarak orada bulunarak kritik tanıklık etme görevini yürütüyorlardı. İsrail'in yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine yönelik yaklaşık iki yıldır süren yasağı göz önüne alındığında, onların çalışmaları özellikle hayati önem taşımaktadır."

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırıyı üstlendiği ve inceleme yürüttüğü vurgulanarak, İsrail'in, "Gazeteciler hedef alınmıyor" açıklamasına ilişkin şüphelere yer verildi.

Geçmiş olaylarda İsrail ordusunun kendi kendini soruşturma isteğinin nadiren somut sonuç ortaya çıkardığına işaret edilen açıklamada, "Bu durum, İsrail'in bilgiyi baskılamak amacıyla canlı yayınları kasten hedef aldığı da dahil ciddi soruları gündeme getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü incelemenin hızlıca çözülmesi ve net cevaplar vermesi talebinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu ölümler hızlı ve şeffaf bir hesap verilebilirlik talep ediyor. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kapsamında gazeteciler ve sivilleri koruma ve onlara gelecek zararı önlemek için tüm önlemleri alma sorumluluğu bulunuyor. Bir hastanenin vurulması, ardından gazeteciler ve kurtarma görevlileri görevini yaparken ikinci saldırının yapılması, bu sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili soru işaretleri oluşturuyor."

AP ve Reuters'ın bölgedeki muhabirlerinin güvenliği için elinden geleni yaptığına değinilen açıklamada, İsrail kurumlarına gazetecilerin Gazze'ye giriş ve çıkışlarını engelsiz şekilde sağlama çağrısı da yinelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber