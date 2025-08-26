Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte çekilen darp görüntülerinin ardından gereğinin yapıldığını duyurdu. Buna göre 4 saldırgan yakalandı, yaralanan şahsın tedavisi ise sürüyor.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte yaşanan tartışma ve sonrasındaki saldırı gündeme bomba gibi düştü.
Saldırganların araç içerisindeki kişiyi darp ettikleri anlar görüntülenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "GEREĞİ YAPILDI - ASFALT ZORBALARI" notuyla bir paylaşım yayınladı.
Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medyada, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır. Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır.
YARALI VATANDAŞ HALEN HASTANEDE
Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz"