CHP'den serbest bırakılacak 4 başkan kim?

Gazeteci Fatih Altaylı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanları arasından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve İPA Başkanı Buğra Gökce'nin yargılamaların başlamasının hemen ardından serbest kalması beklenen CHP'li isimler olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 09:21, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 09:25
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" serisinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski AK Parti'li vekil Şamil Tayyar'ın İBB davasında iddianame ve yargılamalara ilişkin verdiği tarihlere değinen Altaylı, Tayyar'ın "1 Eylül- 3 Ekim'de iddianameler mahkemeye sunulur, yargılamalar da Ekim ayında başlar" imasına yer verdiği açıklamalarını yorumladı.

İLK SERBEST KALMASI BEKLENEN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI

"Bu iyimser bir tahmin" diyen Altaylı, "Eylül'de verilse bile bunlar kalın-kapsamlı iddianameler olacak" ifadelerini kullandı.

"Bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır Ceza Mahkemesi'ne" diyen Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak. Ya kabul edecek ya da bu olmamış diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti. O zaman da bir yargılama tarihi verecek. Bir ay mı 5 ay mı bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın dava kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonrasına verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi. Mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi. Yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir.

Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökce ve Zeydan Karalar olabilir.

Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim."

