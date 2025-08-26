Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
Kiralık konutta yeni zam yolda

Üniversite öğrencileri bütçelerine uygun kalacak yer bulamazken, memurlar yüksek kiralar nedeniyle büyükşehirlerde durmak istemiyor. Öte yandan sektör temsilcileri memur atamaları, üniversite tercihleri ve düğün sezonu ile birlikte kiralarda artış bekliyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 09:28, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 10:09
Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, " Kira artışları ekim ayına kadar yüzde 30'u bulabilir" dedi. İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı da İstanbul'da ocak ayından itibaren eylüle kadar kiralarda yaşanan artışın yüzde 40'ı bulabileceğini söyledi.

Sektör temsilcileri memur atamaları, üniversite tercihleri ve düğün sezonu ile birlikte kiralarda artış bekliyor. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu dönemde kiralık konutta talep dalgası olduğu için, bu durum fiyatlara da yansıyor. Kiralarda bölgesel artışlar bekliyoruz. Kira artışları ekim ayına kadar yüzde 30'u bulabilir" dedi.

İstanbul'da hangi semtlerde kira artışı bekleniyor?

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kiralarda artış yaşanabileceğini aktaran Akdoğan, "İstanbul'da öğrencilerin yoğunlukta olduğu semtlerde kiralar hareketlilik olacak. Özellikle Beşiktaş, Sarıyer, Mecidiyeköy gibi semtlerde kiralarda artışlar bekliyoruz" diye konuştu.

"Kira zammı yüzde 40'ı bulabilir"

İstanbul Ticaret Odası Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı da İstanbul'da ocak ayından itibaren eylüle kadar kiralarda yaşanan artışın yüzde 40'ı bulabileceğini söyledi. Özelmacıklı, "Kira artışlarında tayinler ve öğrenciler kaynaklı hareketlilikten doğan talep etkili oluyor" açıklamasını yaptı.


