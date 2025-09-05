Mesai Dışında Sinkaflı Mesaj Atan Memur Disiplin Cezası Alır Mı?

Dava konusu olayda, polis memuru olarak görev yapan davacıya bacanağıyla yaşadığı bir tartışmada yapmış olduğu hakaret ve tehditlerden dolayı Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziye edilmesine karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesi tarafından cezanın iptaline ilişkin değerlendirme sonrasında; gerek olayın polis memurunun görevi dışında gerçekleşmesi gerekse polislik mesleğini kullanmak suretiyle herhangi bir eyleminin bulunmadığı görüldüğünden dava konusu cezanın iptaline karar verilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi tarafından verilen kararda ise; her ne kadar söz konusu eylemlerinin adli yönden şikayete dayalı suç olması ve şikayetçinin talebinden vazgeçmiş olmasına karşılık, polis memurunun atmış olduğu mesajların resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığa yakışmayan bir davranış olduğu gibi bu haliyle polise duyulan güveni de sarsacak nitelikte olduğu açık olduğundan davacıya verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmedilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/6990

Karar No: 2024/894

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : Elazığ Valiliği

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

İSTEMİN KONUSU: Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 22/10/2015 günlü, E:2015/523, K:2015/857 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava Konusu İstem: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi emrinde polis memuru olan davacı, hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunduğundan bahisle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 maddesi uyarınca 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziyesine ilişkin 12/05/2015 günlü, 2015/53 sayılı kararın iptali ve yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararla; davacının, özel hayatında, bacanağı ile yaşanılan olayın niteliği değerlendirildiğinde; gerek olayın görevi dışında gerçekleşmesi gerekse davacının polislik mesleğini kullanmak suretiyle herhangi bir eyleminin bulunmadığı görüldüğünden, yaşanılan olayın davacının polislik mesleğinin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlar niteliğinde olmadığı, ayrıca dava konusu disiplin cezası işlemine ek gerekçe olarak gösterilen soruşturma sürecinde soruşturmacının tanıkları şikayetçi olmaları hususunda aradığı iddiasında bulunarak polis memuruna yakışmayan davranışları sergilemeye devam ettiği gerekçesinin, soruşturmaya konu eylemden ayrı bir eylem olduğu, soruşturma konusu eylemin dışına çıkılarak disiplin cezası verilmesinin disiplin soruşturma usulüne de uygun olmadığı görüldüğünden, dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak, soruşturma raporunda getirilen teklif doğrultusunda tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Özkan Bozkurt DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay (Kapatılan) Onaltıncı Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca Danıştay Beşinci Dairesine; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ise, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY : Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi emrinde polis memuru olan davacı tarafından, bacanağı olan . tarafından, davacının kendisini telefonuna mesaj atmak suretiyle tehdit ettiği, olay tarihinden on gün önce eşi . ile aralarında meydana gelen bir tartışmadan dolayı 6284 sayılı Kanun'a istinaden evden uzaklaştırma aldığı, eşiyle barıştığı ve eşinin şikayetten vazgeçtiğini, bunun sonrasında bu durumu öğrenen davacının ikametine gelerek kendisine silah çektiği, darp ettiği, tehdit ve hakaret ettiği yönündeki şikayet dilekçesi vermesi üzerine yürütülen disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 15/12/2014 tarihli soruşturma raporunda; davacının telefonundan tehdit ve sinkaf içerikli mesajların yollandığı ve bunun da tutanağa bağlandığı, Emniyet teşkilatı personeline yakışmayan davranışlar sergilediği gerekçesiyle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 hükmü uyarınca altı ay kısa süreli durdurma cezasıyla tecziyesinin teklif edilmesi üzerine Elazığ Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun 22/05/2015 günlü, 2015/53 sayılı kararıyla teklif doğrultusunda davacının altı ay kısa süreli durdurma cezasıyla tecziye edilmesi üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle temyizen bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT: Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 6/B-5 maddesinde; "Hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak" fiili 6 ay kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME: Ceza muhakemesi hukuku ve disiplin hukuku farklı kural ve ilkelere tabi disiplinlerdir. Disiplin hukuku, kurumun iç düzenini korumayı amaçlayan ve bunun için kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine yönelik olarak uygulanacak yaptırımları ve bu yaptırımların uygulanmasındaki usul ve esasları düzenleyen bir hukuk alanıdır. Bazı hallerde kamu görevlisinin fiili, ceza hukuku kapsamında suç tanımına uymasının yanı sıra disiplin hukuku yönünden de sorumluluk gerektiren bir mahiyet taşıyabilir. Olayda, disiplin soruşturmasına konu fiil nedeniyle hakaret, tehdit ve basit yaralamadan yürütülen ceza soruşturması kapsamında şikayetçi .'nin 06/11/2014 tarihinde şikayetinden vazgeçtiği, bunun sonucunda da Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 12/12/2014 günlü Soruşturma No:201416774, Karar No:2014/10648 sayılı kararıyla hakaret ve basit yaralama suçunun şikayete bağlı bir suç olması; basit tehdit suçunun ise işlendiğine dair yeterli delil olmaması gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği ve kararın kesinleştiği görülmüş ise de, olayın gerçekleştiği tarihte tutulan mesaj tespit tutanağında davacının, .'ye attığı mesajların, polis memurunun resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığa yakışmayan davranış olduğu gibi bu haliyle polise duyulan güveni de sarsacak nitelikte olduğu açıktır. Bu durumda; hizmet dışında resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak fiilini işlediği sabit olan davacıya verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmamakta olup, aksi yönde verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Elazığ 1. İdare Mahkemesince verilen 22/10/2015 günlü, E:2015/523, K:2015/857 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA,

3. Aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası uyarınca, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Yasa'nın (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/02/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



