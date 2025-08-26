Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde

Türkiye'de bireysel silahlanma sayısı 40 milyona yaklaşırken, ateşli silahlarla işlenen suçlar ve cezaların caydırıcılığı yeniden tartışma konusu oldu. İstatistiklere göre, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65'i ateşli silahlarla gerçekleştirilirken, bu vakaların yüzde 84'ünde ruhsatsız silah kullanılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 11:00, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 11:06
Yazdır
Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde

İstatistiklere göre, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65'i ateşli silahlarla yapılıyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84'ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan hukukçular, cezaların kağıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada problemler yaşandığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre;

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin yaralanması ve İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yol kesme olayı sonrası Adalet Bakanı *Yılmaz Tunç'un cezaların artırılacağına* dair açıklamaları, "cezaların caydırıcılığı" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

'Özel İhbar Hattı Şart'

Umut Vakfı Başkanı *Ayhan Akçam, bireysel silahlanmanın geldiği noktanın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Açık hava etkinliklerinde 'düğün timleri' görevlendirilmesi gerektiğini söyleyen Akçam, şu önerilerde bulundu:

'Havaya ateş açma olaylarına karşı özel bir ihbar hattı kurulmalı, kamu spotlarıyla farkındalık artırılmalı. Trafikte de mevcut yasaların eksiksiz uygulanması gerekiyor.'

'Cezalar Kağıt Üzerinde Caydırıcı'

Hukukçu, 'Tolga Aydemir', Adalet Bakanı Tunç'un cezaların artırılması yönündeki açıklamasını olumlu bulsa da uygulamada sorunlar yaşandığını vurguladı:

'Türkiye'de asıl sorun cezaların infazında. Hapis cezaları indirimlerle kısaldıkça 'nasıl olsa çıkılır' algısı güçleniyor. Denetimli serbestlik, özellikle şiddet ve kamu güvenliğini tehdit eden suçlarda uygulanmamalı.' Aydemir, ayrıca ruhsatsız silahların *caydırıcı biçimde cezalandırılmasının* önemine dikkat çekti ve silahın bir 'güç sembolü' olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

'Hayat Hakkı Bu Kadar Ucuz Olmamalı'

Trabzon'da dört yıl önce 15 yaşındaki oğlu Emir Yuşa Atıcı'yı 'maganda kurşunuyla' kaybeden 'Mustafa Atıcı', faillerin hala bulunamadığını ifade ederek cezaların uygulanmasındaki aksaklıklara tepki gösterdi:

'Dört yıldır hukuki mücadele veriyoruz. Hayat hakkı bu kadar ucuz olmamalı.'

'Yeni Düzenleme Yolda'

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre:

  • Trafikte yol kesme* müstakil suç sayılacak.
  • Yol kesenlere '1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası' verilecek.
  • Başka suçlarla birlikte işlendiğinde 'ayrı ayrı cezalandırma' uygulanacak.
  • Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açma* eylemleri daha ağır yaptırımlara tabi olacak.
  • Meskün mahalde silahla ateş etmenin cezası* mevcutta 6 ay-3 yıl iken, 1 yıl-5 yıl aralığına çıkarılacak.
  • Kurusıkı tabancalar* da suç kapsamına alınacak.
  • 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
  • Toplu etkinliklerde* işlenmesi halinde cezalar *yarı oranında artırılacak*.

Uzmanlar Uyarıyor!

Uzmanlara göre, bireysel silahlanmanın önlenmesi için yalnızca cezaların artırılması yeterli değil. 'Eğitim kampanyaları, kamu spotları, medya sorumluluğu' ve önleyici kolluk tedbirleri büyük önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber