Bireysel Silahlanma 40 Milyona Yaklaştı! 'Cezaların Caydırıcılığı' Yeniden Gündemde

İstatistiklere göre, bireysel silahlarla işlenen suçların yüzde 65'i ateşli silahlarla yapılıyor. Ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84'ünde ruhsatsız silah kullanılıyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan hukukçular, cezaların kağıt üzerinde caydırıcı olduğunu ancak uygulamada problemler yaşandığını söyledi.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre;

Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma sırasında açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, iki kişinin yaralanması ve İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yol kesme olayı sonrası Adalet Bakanı *Yılmaz Tunç'un cezaların artırılacağına* dair açıklamaları, "cezaların caydırıcılığı" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

'Özel İhbar Hattı Şart'

Umut Vakfı Başkanı *Ayhan Akçam, bireysel silahlanmanın geldiği noktanın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Açık hava etkinliklerinde 'düğün timleri' görevlendirilmesi gerektiğini söyleyen Akçam, şu önerilerde bulundu:

'Havaya ateş açma olaylarına karşı özel bir ihbar hattı kurulmalı, kamu spotlarıyla farkındalık artırılmalı. Trafikte de mevcut yasaların eksiksiz uygulanması gerekiyor.'

'Cezalar Kağıt Üzerinde Caydırıcı'

Hukukçu, 'Tolga Aydemir', Adalet Bakanı Tunç'un cezaların artırılması yönündeki açıklamasını olumlu bulsa da uygulamada sorunlar yaşandığını vurguladı:

'Türkiye'de asıl sorun cezaların infazında. Hapis cezaları indirimlerle kısaldıkça 'nasıl olsa çıkılır' algısı güçleniyor. Denetimli serbestlik, özellikle şiddet ve kamu güvenliğini tehdit eden suçlarda uygulanmamalı.' Aydemir, ayrıca ruhsatsız silahların *caydırıcı biçimde cezalandırılmasının* önemine dikkat çekti ve silahın bir 'güç sembolü' olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

'Hayat Hakkı Bu Kadar Ucuz Olmamalı'

Trabzon'da dört yıl önce 15 yaşındaki oğlu Emir Yuşa Atıcı'yı 'maganda kurşunuyla' kaybeden 'Mustafa Atıcı', faillerin hala bulunamadığını ifade ederek cezaların uygulanmasındaki aksaklıklara tepki gösterdi:

'Dört yıldır hukuki mücadele veriyoruz. Hayat hakkı bu kadar ucuz olmamalı.'

'Yeni Düzenleme Yolda'

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye göre:

Trafikte yol kesme* müstakil suç sayılacak.

Yol kesenlere '1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası' verilecek.

Başka suçlarla birlikte işlendiğinde 'ayrı ayrı cezalandırma' uygulanacak.

Düğün, nişan, asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açma* eylemleri daha ağır yaptırımlara tabi olacak.

Meskün mahalde silahla ateş etmenin cezası* mevcutta 6 ay-3 yıl iken, 1 yıl-5 yıl aralığına çıkarılacak.

Kurusıkı tabancalar* da suç kapsamına alınacak.

6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Toplu etkinliklerde* işlenmesi halinde cezalar *yarı oranında artırılacak*.

Uzmanlar Uyarıyor!

Uzmanlara göre, bireysel silahlanmanın önlenmesi için yalnızca cezaların artırılması yeterli değil. 'Eğitim kampanyaları, kamu spotları, medya sorumluluğu' ve önleyici kolluk tedbirleri büyük önem taşıyor.