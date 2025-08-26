13 aracın lastiğini kesen 15 ve 16 yaşındaki iki şüpheli yakalandı

Talas ve Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi'nde 13 aracın lastiğinin kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar ve 180 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, zanlıların 15 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki C.K. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri olayda kullandıkları bıçakla birlikte yakaladı.

Suça sürüklenen çocuklar ve aileleri hakkında adli işlem başlatıldı.