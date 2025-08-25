Çankaya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Başlıyor

Çankaya Belediyesi, Büyük Zafer'i coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Çankaya'nın dört bir yanında halk oyunları, bando gösterileri, film gösterimi ve konserlerle kutlanacak. Zafer Bayramı'nın 103. yılında kutlamaların ana adresi Çankaya olacak. Çayyolu Atapark'ta resmi tören ile başlayacak kutlamalar, Grup Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konserleri ile taçlanacak. Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanmasının 103. yılını coşkuyla kutlayacak. Gün boyu sürecek kutlamalar, Çankaya Gençlik Bandosu, HOYTUR halk dansları gösterileri ve konserlerle devam edecek. Ayrıca, Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'nde "Bir Cumhuriyet Şarkısı" film gösterimi yapılacak ve Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı'nda Grup Boyalı Kuş ile Ayşegül Fırat konserleri düzenlenecek.

Başkan Güner'den Davet

Zaferin 103. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Dünya tarihinde büyük bir iz bırakan ve tüm dünyaya örnek bir zafer kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vatan yaptığı bu toprakları ve bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. O'nun kazandığı Büyük Zaferimizin 103. yılını en güzel şekilde kutlayacağız. Ben bütün vatandaşlarımızı kutlamalarımıza davet ediyorum. Büyük zaferi gelecek nesillerimizin de gururla ve coşkuyla kutlaması için Atamızın bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, O'na layık bir şekilde yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kutlama Programı ve Etkinlikler

Çayyolu Atapark Resmi Tören

Saat 10.00: Atatürk Anıtına Çelenk Takdimi

Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu Gösterileri

Kızılay Zafer Anıtı Resmi Tören

Saat 11.00: Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu

Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü Kızılay

Saat 12.00: Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu

Saat 12.15: Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Hoy-Tur)

Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı

Saat 19.30: 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konserleri

Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi

Saat 20.00: "Bir Cumhuriyet Şarkısı" Film Gösterimi

