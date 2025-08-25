Keçiören'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Ceza Konseriyle Kutlanacak

Keçiören Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, milli birlik ve beraberlik ruhunu yücelten anlamlı bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu kutlu zaferin yıl dönümünde, Kalaba Kent Meydanı'nda binlerce vatandaş bir araya gelecek. Gecenin finalinde ise Türk rap müziğinin öncü isimlerinden Ceza sahne alacak.

Kalaba Kent Meydanı'nda Zafer Coşkusu

30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak etkinlikte, özgürlüğün ve bağımsızlığın sembolü olan Zafer Bayramı coşkusu Keçiören semalarını dolduracak. Tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde düzenlenecek bu özel programda, milli duygular müzikle harmanlanarak vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatılacak.

Başkan Özarslan'dan Davet: Bu Ruh Hepimizin Ortak Mirası

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tüm vatandaşları bu anlamlı kutlamaya davet ederek, "30 Ağustos; milletimizin bağımsızlık destanı, birlik ve inançla yazılmış en büyük zafer! Bu gurur gününde Keçiören tek yürek olacak; Keçiörenli elinde Bayrağımız, yüreğinde coşkuyla meydana koşacak. Tüm halkımız davetlidir." dedi.