Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor. Erdoğan, İsrail'in barbar saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde konuştu. Türkiye'nin dört bir yanına selam gönderen Erdoğan, "Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Kars'a 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımızın tamamına sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Konuşmasında Gazze'ye de değinen Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarını "barbarlık" olarak nitelendirdi ve "Gazzeli Filistinli kardeşlerimizi selamlıyor, kendilerine dayanışma mesajlarımızı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Meydanı'nı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, gençlere vurgu yaparak, "Gençler dünyaya 'biz buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız' mesajını verdi. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun" diye konuştu.