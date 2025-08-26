DMM: Türkiye'de '130 Bin Makam Aracı' İddiası Dezenformasyon

Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM: Türkiye'de '130 Bin Makam Aracı' İddiası Dezenformasyon

DMM Paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine atıfta bulunularak, "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı, makam araçları 130 bine dayandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 12:40, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 12:39
Yazdır
DMM: Türkiye'de '130 Bin Makam Aracı' İddiası Dezenformasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı, makam araçları 130 bine dayandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 taşıt bulunduğu ve bu araçların büyük çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesine tahsis edildiği belirtildi. DMM paylaşımında, taşıtların yüzde 62,42'sinin savunma ve güvenlik, yüzde 8,53'ünün sağlık, yüzde 6'sının tarım ve ormancılık, yüzde 5,97'sinin eğitim, yüzde 4,07'sinin adalet ve yüzde 12,67'sinin diğer kamu hizmetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca paylaşımda, makam aracı olarak kullanılabilen taşıtların toplam kamu taşıt sayısının yalnızca yüzde 1,67'sini oluşturduğu ve "vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiş durumda" olduğu vurgulandı.

DMM, kamuoyuna resmi verilere itibar edilmesi gerektiğini belirterek, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber