DMM: Türkiye'de '130 Bin Makam Aracı' İddiası Dezenformasyon

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı, makam araçları 130 bine dayandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 taşıt bulunduğu ve bu araçların büyük çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesine tahsis edildiği belirtildi. DMM paylaşımında, taşıtların yüzde 62,42'sinin savunma ve güvenlik, yüzde 8,53'ünün sağlık, yüzde 6'sının tarım ve ormancılık, yüzde 5,97'sinin eğitim, yüzde 4,07'sinin adalet ve yüzde 12,67'sinin diğer kamu hizmetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca paylaşımda, makam aracı olarak kullanılabilen taşıtların toplam kamu taşıt sayısının yalnızca yüzde 1,67'sini oluşturduğu ve "vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiş durumda" olduğu vurgulandı.

DMM, kamuoyuna resmi verilere itibar edilmesi gerektiğini belirterek, manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşıyan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.