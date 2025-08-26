Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı

Memur-Sen, 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'na önemli bir çağrıda bulundu. Genel Başkan Ali Yalçın, heyete hitaben, "Talimatla değil, adaletle karar verin" diyerek, sürecin şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, kamu çalışanlarının beklentilerinin gözetilmesini ve adil bir ücret artışı sağlanmasını talep etti. 2026-2027 dönemini kapsayan memur ve emekli maaşlarının belirleneceği süreçte, Memur-Sen üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Hakem Kurulu'na Çağrı: Adaletle Karar Verin

Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada kamu çalışanları için adil bir ücret artışı talebini yineledi. Hakem Kurulu'na "noter damgası olmaktan kurtulun" çağrısı yapan Yalçın, kurulun bağımsız ve adil karar vermesi gerektiğini belirtti.

Toplu Sözleşme Sürecinde Son Durum

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Hakem Kurulu devreye girdi.

Hakem Kurulu , bugüne kadar üç toplantı yaptı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.

, bugüne kadar üç toplantı yaptı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. Kurulun kararını en geç 27 Ağustos'a kadar açıklaması bekleniyor.



