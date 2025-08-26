Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
Hakem Kurulu'na Baskı ve Eylemler Sonuç Veriyor
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
YÖK: 400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 9 yılda 70 milyar lira tasarruf
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
MEB'den öğrencilere 'Liseye Hoş Geldin' kitapları
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Erdoğan: Yönünü Ankara veya Şam'a dönenler kazanacak
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
İstanbul'da Yardım Dağıtımında Yeni Kurallar Belirlendi
Kiralık konutta yeni zam yolda
Kiralık konutta yeni zam yolda
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
Ankara'da araç sürücüsüne saldıran 4 kişi yakalandı
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
500, 750 Bin ve 1 Milyon TL İçin Güncel Mevduat Faiz Getirileri
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Benzine yarından itibaren zam bekleniyor
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü!
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Türkiye'de Atık İthalatı Sadece Geri Dönüşüm İçin Yapılıyor
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaralandı
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İzmir'de pikapla motosiklet çarpıştı: 1 ölü
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İsveç'te Güvenlik Krizi: Türkiye Belgeleri Tuvalette Unutuldu
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
İstanbul'un Konut Haritası: Kiralıkta Zirve Beşiktaş, Dip Bağcılar
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
KDK'den Erişim Kararı: Bebek Arabaları Artık Toplu Taşımada Serbest
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Ticaret Bakanlığından kırtasiye ve okul ürünlerine sıkı denetim
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
Erdoğan: 2026'yı ekonomide 'reform yılı' olarak görüyoruz
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
'25 Milyonluk Makam Odası' Haberine Valilikten Yalanlama
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Memur-Sen'den Hakem Kurulu'na Adalet Çağrısı

Memur-Sen, 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'na adaletli karar çağrısı yaptı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 13:14, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 14:24
Yazdır

Memur-Sen, 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde Hakem Kurulu'na önemli bir çağrıda bulundu. Genel Başkan Ali Yalçın, heyete hitaben, "Talimatla değil, adaletle karar verin" diyerek, sürecin şeffaf ve hakkaniyetli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, kamu çalışanlarının beklentilerinin gözetilmesini ve adil bir ücret artışı sağlanmasını talep etti. 2026-2027 dönemini kapsayan memur ve emekli maaşlarının belirleneceği süreçte, Memur-Sen üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi.

Hakem Kurulu'na Çağrı: Adaletle Karar Verin

Sendika Genel Başkanı Ali Yalçın, yaptığı açıklamada kamu çalışanları için adil bir ücret artışı talebini yineledi. Hakem Kurulu'na "noter damgası olmaktan kurtulun" çağrısı yapan Yalçın, kurulun bağımsız ve adil karar vermesi gerektiğini belirtti.

Toplu Sözleşme Sürecinde Son Durum

  • 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Hakem Kurulu devreye girdi.
  • Hakem Kurulu, bugüne kadar üç toplantı yaptı ancak herhangi bir açıklama yapılmadı.
  • Kurulun kararını en geç 27 Ağustos'a kadar açıklaması bekleniyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber