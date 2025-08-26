İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan yoğun müdahale ediliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Ağustos 2025 13:47, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2025 13:59
Seferihisar Barajı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 11 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle de karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.