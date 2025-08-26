İzmir'de zehir taciri 133 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 20 kilo 723 gram esrar-skunk, 2 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 717 gram kokain, 122 bin 112 sentetik ecza, 126 kilo 150 gram bonzai ve 1 kilo 700 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi, 228 şüpheli gözaltına alındı.

