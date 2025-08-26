Borsa İstanbul'dan çifte rekor!
Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin zammını belirledi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin zammını belirledi. Hakem Kurulu, 2026 için 11+7, 2027 için ise 5+4 zamma karar verdi.

Edinilen bilgiye göre; 23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırıldı.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;

2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönemi için %7
2027 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönemi için %4
olarak kabul edilmiştir.

3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.

Ayrıca Kurulda;
- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,
- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,
- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,
- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,
- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı,

kararı alınmıştır.

