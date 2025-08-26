Türkiye Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

HAKEM KURULU'NDAN ÇEKİLDİK

Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme görüşmelerinin tüm kurum ve kurullarıyla işletilmesi, kamu çalışanlarının haklarının ilerletilmesi, sorunlarının çözülmesi için bütün gayretimizi gösterdik.

Ancak gelinen süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun tekliflerinin kamu görevlilerinin sorunlarını çözmeye, beklentilerini karşılamaya yeterli olmadığı, bütün iyi niyetimize rağmen kamu işveren tarafının bu konuda olumlu bir adım atmaması nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildik.